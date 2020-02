"Un fracàs rotund per a la UE": l'actualitat en 8 tuits

1. Valentí Girbau, historiador





2. Josep Carrizo, emprenedor





3. Cris, tuitaire



Lo que ha pasado en Reino Unido es que han respetado la democracia. No han dicho: "Han votado Brexit pero eso es imposible" "Eso es euroescepticismo mágico" "Hay que ser más. No se puede hacer un cambio tan bestia siendo menos del 80%" Y por eso ya se han largado



4. Eusebi Campdepadrós, secretari de la mesa del Parlament (JxCat)



⁦ @jcuixart ⁩ quins fets delictius ha d’assumir? De manifestar-se? De que s’ha de penedir? De les seves idees? Dir que se l’ha de reeducar es tant com dir que ha de canviar d’ideologia per sortir, i aixo nomes ho fan les dictadures. ⁦ @JuntsXCat ⁩ https://t.co/MN1K3k1YM0



5. Neus Torbisco-Casals, investigadora, doctora en dret i professora de drets humans





6. Inés Granollers, diputada al Congrés (ERC)



Tenim dues eines més poderoses de les que té l'estat espanyol que són la perseverança i el saber fer, per tant cada moviment ha d'estar ben pensat per no caure al seu parany. Com diu en @raulromeva : mirada llarga i verb seré. Només així guanyarem un estat que no entén de raons