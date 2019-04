"Menys formes versallesques i més garanties": l'actualitat en 8 tuits

1. Luisa María, magistrada

2. Aleix Sarri, coordinador d'afers internacionals del president Quim Torra

3. Marta Roqueta, editora

4. Josep Rull, cap de llista per Tarragona de JxCat ales eleccions generals del 28-A

Ahir vam conéixer la interlocutòria que ens denegava la llibertat... per la premsa. Com sempre. Menys formes versallesques del president del Tribunal Suprem i més garanties processals.

5. Miquel Àngel Estradé, senador (ERC)

Quan Iglesias proclama que si els independentistes assolim el 80% ningú podrà impedir la independència, ens està dient que si els unionistes són el 21% no la tindrem i per tant el seu vot val quatre cops més que el nostre. En quina escola de democràcia ha estudiat aquest senyor ?

6. Albert Bestard, enginyer tècnic agrícola

Perdona @Pablo_Iglesias_ però resulta que la voluntat de fer el referèndum ja és del 80% i ens envien la gent a la presó per celebrar-lo.



Per a la independència només caldrà el 50% +1. Si no, no és democràtic. https://t.co/uVtS4JUoSB