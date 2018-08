"Batalla per ser el Salvini espanyol": l'actualitat en 8 tuits

1. Gabriela Sánchez, periodista



2. José Zaragoza, diputat al Congrés (PSC)



3. Sònia Pau, periodista

Ningú no marxa de casa perquè sí. Ni ho van fer els nostres avis i àvies que van agafar un vaixell per creuar l'Atlàntic, ni ho fan els i les adolescents que pugen a una pastera o s'amaguen en un camió. No ho podem passar per alt. #Refugi #MENA #immigració https://t.co/uXJ2U6vFF0