I Casado... sense dimitir: l'actualitat en 8 tuits

1. Meritxell R. Lavall, filòloga



2018, persones tancades a la presó per les seves idees polítiques i per expressar el que pensen en un país que s’autodenomina democràtic. Crec que haurem d’actualitzar el significat de “democràtic” als nostres diccionaris.



2. Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont





3. Pilar Diz, advocada



Si aún no os habéis dado cuenta, cuanto más se critica a Casado por su máster, más cierran filas en torno a él sus seguidores y más aumenta su liderazgo. Lo estáis haciendo muy bien.



4. Gerardo Tecé, escriptor





5. Xavier F. Domènech, tuitaire



El 17-A vindran a BCN una colla de polítics Ñ amb l'objectiu de mercadejar amb la memòria de les víctimes. No oblidem q molts d'ells van impedir q s'obrís una Comissió Investigació sobre els fets. Tampoc oblidem qui era el que estava a sou dels serveis secrets espanyols. #Tortosa pic.twitter.com/cwFWap4dSY



6. Aina Vidal, diputada al Congrés (En Comú Podem)



La pregunta no és si Borbó sí o Borbó no.



La pregunta és si el 17A podrem fer un homenatge a les víctimes i a la ciutat de Barcelona com totes i tots plegats ens mereixem.