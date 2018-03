"Ara Catalunya té dues capitals": l'actualitat en 9 tuits

1. Tayssir Azouz, traductor i filòleg

2. Xavier Martinez-Gil, economista

3. Albert Batet, diputat al Parlament (JxCat)

El problema no és la durada del 155, el problema és qui va aprovar el 155. PP=C's=PSC #tripartitdel155 La realitat és que van perdre les eleccions! Encara no han acceptat el resultat. Encara no han derogat el 155

4. Pilar Rahola, periodista

El President @KRLS no podrà ser investit a causa de la repressió de l´estat, però el @parlamentcat avui li ha donat la legitimitat que ningú no li podrà treure. Ara Catalunya té dues capitals: Barcelona i Waterloo. I Girona més...

5. Anna Barnadas, portaveu d’ERC a l’Ajuntament d’Olot

Desenvolupar la república ok. La pregunta és com? En el millor moment de tot plegat no vam saltar la tanca. I ara com?