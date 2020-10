"Dels creadors de 'Fairy Letal II' arriba...": l'actualitat en 9 tuits

1. Júlia Cot, guionista

Així que avui la Guàrdia Civil ha tornat a fer allò de detenir gent i després ja veurem per què. Un dia más en el Reino de España.

2. Lourdes Ciuró, regidora a l’Ajuntament de Sabadell (JxCat)

Dels creadors de "Tamara Carrasco tiene armas de destrucción massiva", "Fairy Letal II" i "Eran bombas, no petardos de Correfocs" arriba: "Torra y Puigdemont organizaron el grupo terrorista Tsunami con empresarios radicales para atentar contra España". Tanqueu la porta per fora.

3. Natàlia Sànchez Dipp, diputada al Parlament (CUP)

Quan les operacions són policials i mediàtiques no només cerquen reprimir, també es vol generar un clima de confusió i soroll. Una olla a pressió que dificulta orientar les respostes. Avui estem davant d'una peça més de l'estratègia de desgast contra el moviment independentista.

4. Carlos Baraibar, periodista

5. Carme Forcadell, expresidenta del Parlament

Les detencions d'avui no són per tapar el sopar d'ahir?

6. Bárbara Alpuente, guionista

Policías se acercan a los padres y madres en la puerta del colegio un día más: - Si no son ustedes convivientes, sepárense inmediatamente. - No lo somos, pero vamos todos juntos a la fiesta de Pedro J. - Eh, en ese caso, disculpen. Que tengan un buen día.

7. Francesc Pujol, director del programa de lideratge i governança de la Universitat de Navarra

Excelente intervención de Salvador Illa en comunicación de crisis de reputación. Para mí, perfecta. Algún día responsables públicos y corporativos entenderán que reconocer los errores y pedir perdón sin peros no debilita, sino que muchas veces refuerza. https://t.co/AkVHhZdCLL

8. Albert Moyano, periodista

Lo de Illa de "fui pero no cené" me recuerda al inmortal "fumé pero no tragué" de Clinton respecto de un canuto de juventud.