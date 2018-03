"Feminisme és llibertat": l'actualitat en 8 tuits

1. Pia Bosch, psicòloga

2. Emma Pivetta, sociòloga

3. Aurora Mora, bloguera

Per a mi, l’éxit de la #VagaFeminista es troba en què dones com ma mare, que porten tota la vida treballant com a mules i que mai han reivindicat res, hui hagen penjat un davantal al seu balcó. Sense dubte, el Moviment Feminista avança imparable!

4. Carmen José López, advocada i empresària

5. Marc Rovira, tuitaire

Poseu-vos, homes que encara no ho voleu reconèixer, en la pell d'una dona i sabreu per què cal fer vaga, per què cal fer més que una vaga, i per què feminisme és llibertat. https://t.co/mK1smzNA52