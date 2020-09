"No anem bé": l'actualitat en 8 tuits

[Si mires aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no veus els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'apli]

1. Paco Gómez, escriptor

2. Marcos M.R., tuitaire

En España todo acaba "solucionándose" igual". Ya sea un conflicto político sobre dónde reside la soberanía, ya sea una pandemia sanitaria. No sé por qué será, pero siempre acaba saliendo mal...

3. Carme Martín, escriptora

Això de l'exercit contra un virus em recorda aquella sèrie de dibuixos "Érase una vez el cuerpo humano", quan sortien els glòbuls blancs, formats i armats per acabar amb la invasió dels virus que feien cara de molt dolents.

4. Mònica Angerri , resident de medicina interna

Avui he sortit de guàrdia amb la mateixa sensació que a principis de març, GUARDIA COVID-19. Surto trista i preocupada pel que veig que ens ve, he parlat amb infermeres de residències plorant, els CAP estan desbordats i al sortir terrasses plenes i cues pel pirineu. NO ANEM BÉ!