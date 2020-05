"Més responsabilitat col·lectiva": l'actualitat en 8 tuits

1. Lucía Taboada, periodista

2. Berta Barbet, politòloga

A ver, yo no soy economista, pero, ¿estáis seguros que pasar de fase, si la gente sigue estando acojonada, va a reactivar tanto la economía? Yo creo que si la gente cree que el riesgo de contagio es aún alto, no sólo no va a consumir, tampoco hará planes para hacerlo pronto.

3. David Rodríguez, tuitaire

4. Adrián León, estudiant de dret

Me temo que los mismos que critican que no pasemos de fase pronosticando el hundimiento de la economía, serán los que más criticarán en caso de repunte por no haber sido más drástico. Como no soy experto epidemiológico, prefiero confiar en los que sí lo son. #Fase1 pic.twitter.com/DAPzIpdSOc