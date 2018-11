"Gibraltar no és l'illa Perejil": l'actualitat en 8 tuits

1. Aleix Sarri, coordinador de polítiques internacionals de Presidència del Govern





2. Ferran Cobo, tuitaire





3. Brian Cutts, professor d’anglès i activista social



Spanish politics for dummies. If a Spanish politician wants to gain popularity effortlessly, the options include: 1. Take a selfie with a cup-winning Spanish footballer. 2. Insult (or jail) a Catalan. 3. Play the Gibraltar card.