"Si em fas festes i no me'n solies fer...": l'actualitat en 8 tuits

1. Gemma Geis, diputada al Parlament (JxCat)

Per aconseguir fites importants cal generositat. Encara que sigui una mica. Mirar endavant, sense retrets, amb autocrítica i ganes de construir.

2. Suso de Toro, escriptor

Me pregunto si Pablo Iglesias también viajará a Bélgica a encontrarse con el President Puigdemont. Lo que no sea eso no es juego limpio, son jugadas de corto alcance y de vuelo muy muy bajo.