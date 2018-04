"Semàfor vermell a l'Espanya democràtica": l'actualitat en 9 tuits

1. Gemma Calvet i Barot, advocada

El mateix ús de la paraula ‘fractura’ social que empren des de fa temps representants del PP, C’s, etc, porta implícita la idea de violència. A Catalunya el que hi ha és una polarització ideològica. Però uns volem dirimir-ho a les urnes i altres reprimir-ho judicialment.

Acusació de màxims perquè després la llibertat amb mesures cautelars ens sembli una victòria. Doncs no, això no és justícia #llibertatTamara

Com s.entèn que la GC entri en un organisme que està intervingut des de fa mig any i en vies d.extinció. Controlat per terrA mar i aire. TEATRE DE SAINET I DE VENJANÇA DAVANT EL FRACÀS ESPANYOL EN EL FRONT INTERNACIONAL, en el qual Diplocat no hi té res a veure, només l.Estat https://t.co/I1WA4iyDzP