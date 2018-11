"El descrèdit de la justícia espanyola": l'actualitat en 8 tuits

1. Xavier Antich, professor d’estètica a la UdG



L'estat espanyol va empresonar @ArnaldoOtegi 6 anys i mig. Avui, el Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l'Audiència Nacional per haver violat el dret fonamental d'Otegi a un judici just i un procés equitatiu. 6 anys i mig. Això és l'estat espanyol. https://t.co/7OoP5i1Km8



2. Albert Velasco, professor d’història de l’art a la UdL



Otegi no va tenir un judici just, i així ho ha dictaminat Estrasburg. I els nostres tampoc el tindran. I menjaran presó. I Estrasburg tornarà a condemnar Espanya. I el hàmster seguirà fent rodar la roda. I ningú a Europa farà res pq no es tornin a repetir situacions d’aquestes.