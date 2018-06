"Avui parlem de morts. Qui n'és el responsable?": l'actualitat en 8 tuits

1. Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms

Ayer rechazaron nuestra ayuda en una operación de rescate masivo con más de 1000 personas en peligro en el agua. Hoy hablamos de muertos. ¿Quién es el responsable? pic.twitter.com/0sdMtO1XyQ — Oscar Camps (@campsoscar) 25 de juny de 2018

2. Gerard Quintana, músic

Nacer en un continente o en otro, en un país o en otro, en un barrio o en otro, no es fruto de tu esfuerzo ni de tus méritos, es solo fruto del azar. A no ser que te creas elegido por la gracia de Dios, como Trump, o como un rey cualquiera. #VolemAcollir #DerechosHumanos — Gerard Quintana (@gerardquintana) 25 de juny de 2018

3. Javier de Lucas, catedràtic de filosofia política i del dret

La compasión no puede ser criterio de política migratoria y de asilo, porque es voluntaria, volátil, no exigible. Hoy se atiende; mañana, no.

El respeto al Derecho y a los Convenios internacionales, sí es un criterio firme, obligado y prioritario — javier de lucas (@xdelucas) 25 de juny de 2018

4. Jorge Valero, periodista establert a Brussel·les

Migration is THE issue of week/month/political term, n1 EU's challenge 4 Europeans (according to the last Eurobarometer). As we saw in yesterday's mini-summit, proposals wouldn't address roots of problem, nor establish an EU-wide system of burden sharing&hamper asylum procedures — Jorge Valero (@europressos) 25 de juny de 2018

“La immigració és ELREPTE número 1 per als ciutadans europeus (segons l’últim Eurobaròmetre). Però com vam veure en la minicimera de diumenge, les propostes no van a l’arrel del problema, no estableixen un sistema de repartiment de la càrrega en tota la UE i obstaculitzen els procediments d’asil”

5. Craig Spencer, professor de salut i moviments migratoris a la Universitat de Colúmbia

The EU’s ‘newest’ proposals to tackle migration are a re-hash of failed and dangerous measures. And Salvini’s suggestion for migrant centers on the Libya border, combined with criminalization of migration throughout the Sahel, means many more will die as a result of EU policies. https://t.co/Xe6O9FiihP — Craig Spencer (@Craig_A_Spencer) 25 de juny de 2018

“La nova proposta de la UE per al tema de la immigració és un refregit de mesures errònies i perilloses. I el que suggereix Salvini sobre centres d’immigrants a la frontera líbia, combinat amb la criminalització dels immigrants que travessen el Sahel, significa que més gent morirà per culpa de les polítiques de la UE”

6. Caralp Mariné, periodista

Més enllà de la polèmica de les entrades el que és més preocupant és que la cerimònia inaugural dels Jocs no incorpores elements culturals tarragonins ni catalans #Tarragona2018 https://t.co/8tvOYAJGsA — Caralp Mariné (@CaralpMarine) 25 de juny de 2018

7. Alba Medina, antropòloga social i cultural

He estat molt crítica amb la celebració de @Tarragona2018 però que només es parli de la rància cerimònia d'inauguració i de la polèmica de les entrades, em sap molt de greu. Els tarragonins i tarragonines no ens mereixem aquesta pèssima imatge. @TGNAjuntament @pfballesteros — Alba Medina 🎗️ (@alba_allue) 25 de juny de 2018

8. Olga Suanya, periodista i antropòloga