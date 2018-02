Prohibir l'independentisme: l'actualitat en 8 tuits

1. Vern Bueno, periodista

2. Andrés Boix Palop, expert en dret administratiu

3. Gerardo Tecé, escriptor

4. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

5. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del govern espanyol

6. Míriam Nogueras, diputada al Congrés (PDECat)

7. Jon Trickett, parlamentari britànic (Partit Laborista)

100 years ago today (some) women gained the right to vote, but let's not forget they weren't 'given' anything. They fought and struggled against an establishment of wealthy and powerful men who ran the country in the interest of the few. pic.twitter.com/mMxbgJemhd