"La inacció d'Europa": l'actualitat en 8 tuits

1. Bernat Deltell, llicenciat en periodisme, filologia catalana i música i productor



Carles Puigdemont detingut a Alemanya. Estratègia o incompetència? Sigui com sigui, avui Alemanya té una oportunitat: redreçar la situació o expulsar més de dos milions de catalans de la UE.



2. Jonathan Martínez, tuitaire



La detención de Puigdemont no es una victoria de nadie, sino el procedimiento habitual ante una euroorden. La decisión final recae sobre un tribunal, y aunque no tengamos la costumbre, en algunos países existe la separación de poderes.



3. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG



Tranquils, Europa no ens abandonarà davant la deriva repressora del Govern Espanyol. O no recordau com varen córrer a rescatar-nos del cop d'Estat i els 40 anys de dictadura feixista?