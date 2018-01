"Resistència ferma": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep-M. Terricabras, eurodiputat (ERC)

2. Silvia Senz, lingüista

A un nivell personal tinc molt comprovat que, quan tens una finalitat clara i és la millor opció, practicar una resistència ferma i mantenir les posicions sense retrocessos, t'acaba fent guanyar. Costi el temps i les energies que costin. El mateix considero per a la via política.

3. Joan Queralt, jurista i publicista

2/7 No he encontrado ninguna norma q prohíba una comparecencia parlamentaria virtual, incluida la presentación de la candidatura a una presidencia constitucional. No encuentro que la virtualidad en esa presentación vulnere ningún derecho individual, colectivo o norma máxima.