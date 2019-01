Sense acord pel Brexit: l'actualitat en 8 tuits

1. Phil Hammond, presentador de televisió i còmic

Parliament deserves to have a chance to reach a consensus on Brexit. But 935 days on from the referendum, time is running out. If Parliament can’t do it, it has to come back to the people. Either a new referendum or new MPs. — Dr Phil Hammond (@drphilhammond) 15 de gener de 2019

“El Parlament [britànic] es mereix tenir l’oportunitat de buscar un consens sobre el Brexit. Però 935 dies després del referèndum, el temps s’acaba. Si aquest Parlament no el pot tirar endavant, la decisió ha de tornar al poble. O nou referèndum o nou Parlament”

2. Nick Werren, doctorand en física quàntica

I remember quite a good analogy for a no deal Brexit - there are many ways to quit a job, one of them is to fill in the correct paperwork, wave goodbye to your colleagues and walk out the door. Another way to leave is through the window. — Nick Werren (@NicholasWerren) 15 de gener de 2019

“Recordo una analogia molt bona per a un Brexit sense acord. Hi ha moltes maneres de deixar una feina: pots fer tota la paperassa que toca, dir adeu als teus companys i sortir per la porta, o pots saltar per la finestra”

3. Joanna Richards, consultora

David Cameron, Boris Johnson, Nigel Farage, Donald Tusk, David Davis, Dominic Raab, Jeremy Corbyn. When you pass judgement for Brexit, don't let Theresa May's name be the only one to leave your lips. #BrexitVote — Joanna Richards (@joannacrichards) 15 de gener de 2019

“David Cameron, Boris Johnson, Nigel Farage, Donald Tusk, David Davis, Dominic Raab, Jeremy Corbyn. Quan passeu comptes pel tema del Brexit no permeteu que l’únic nom que us vingui al cap sigui el de Theresa May”

4. Josep Ginesta, secretari general de Treball i Afers Socials de la Generalitat

Bon dia a totes i a tots ! No es tracta de veure el got mig ple o mig buit, és que amb molles mai es podran omplir els nostres anhels ni es pot fer un just repartiment de l’esforç, que només tindrem amb sobirania. Ens en sortirem — Josep Ginesta 🎗 (@JosepGinesta) 15 de gener de 2019

5. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)

És increïble que la qüestió dels pressupostos de l'Estat encara no estigui aclarida amb un NO gegant, equivalent al que responen sobre el nostre dret a l'autodeterminació, i que no s'estigui fent una crida per part de tothom a una mobilització massiva pels judicis. #AlcemNos — Laia Estrada (@EstradaLaia) 15 de gener de 2019

6. Carles Vicente, tuitaire

Algú em pot explicar com un no als pressupostos de l’estat i/o la caiguda del govern socialista beneficia el procés de construcció d’una alternativa política cap a la independència de Catalunya? I, si aquesta negativa beneficiarà els presos o les condicions objectives del judici? — carles vicente (@CarlesVicente) 15 de gener de 2019

7. Meri, tuitaire

Crec que hauríem d'aprovar els pressupostos perquè el plaB (Vox-PP-Ciut) és catastròfic 😰😰😰 — Meri_Vic (@Meri_Vic) 15 de gener de 2019

