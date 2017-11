"Tornem a casa": l'actualitat 9 tuits

1. Carme Forcadell, presidenta del Parlament

2. Gemma Calvet i Barot, advocada i analista política

Primer Puigdemont @KRLS traïdor per convocar eleccions, ara traïdora @CarmeForcadell per declarar la veritat jurídica coherent. Prou de simplisme de blancs i negres i mes estadisme si volem fer d Estat.

3. Aitor Carr, politòleg

No entenc burles a algú que davant amenaça de presó contradigui les seves accions anteriors. Em sembla humà i comprensible. Tampoc entenc que no es demani responsabilitats polítiques als espais polítics que van vendre una Independència efectiva i que no han donat cap explicació.