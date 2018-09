"O llibertat o llibertat": l'actualitat en 9 tuits

1. Joan Rusiñol, periodista



Del “o referèndum o referèndum” de Puigdemont al “o llibertat o llibertat” de Torra — Joan Rusiñol (@joanrusinol) 4 de setembre de 2018



2. Isa Giralt, metge acupuntora



Un president com @QuimTorraiPla pot dir que només acceptarà absolució dels presos ? Per tant si no és així no acceptarà sentència ? I que farà ? Mare meva ! — isagiralt (@isagiralt) 4 de setembre de 2018



3. Cris, tuitaire



Ahí como quién no dice nada...que salgamos a la calle, que nos apuntemos a las organizaciones, que marquemos una estrategia, que no tengamos miedo de ser libres. Nos acaba de decir que tenemos el poder y lo usemos. — Cris 🎗 (@gallifantes) 4 de setembre de 2018



4. Andreu Pujol, historiador



A l'independentisme no hi ha diverses velocitats ara mateix. Hi ha diverses retòriques. — Andreu Pujol (@Apujolmas) 4 de setembre de 2018



5. Ruth Gumbau, periodista



Els que es queixen del Parlament segrestat i tancat però després porten cada llei que s’aprova al TC.

Fes-te fan. — Ruth Gumbau (@RuthGumbau) 4 de setembre de 2018



6. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



Prou. El Parlament no està tancat. Avui, primer dimarts hàbil de setembre, hem reprès les reunions de la mesa i la junta de portaveus. Com sempre.

Durant aquest mes es reuneixen comissions parlamentaris. Com sempre.

Els plens ordinaris s’iniciaran el mes d’octubre. Com sempre. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 4 de setembre de 2018



7. Miquel Strubell, editor de TV



Agbar torna. O sigui que tot era una mica de broma. — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 4 de setembre de 2018



8. Marc Font, periodista



Que Agbar torni la seu social a Catalunya demostra sobretot dues coses:

1) Que traslladar-la a Madrid responia a la voluntat de fer pressió política i no a raons econòmiques

2) Que opina que l'actual Generalitat no anirà més enllà de l'autonomisme https://t.co/OmKg3fpYHX — Marc Font (@marcfontribas) 4 de setembre de 2018



9. Pilar Rahola, periodista