Trapero, major de la xarxa: l'actualitat en 8 tuits

1. Neus Torbisco-Casals, investigadora, doctora en dret i professora de drets humans



Escoltant la declaració impecable de Trapero, les seves respostes sòlides a un partit ultra, sento indignació per tot el talent robat a les nostres institucions per part d'un Estat indecent que criminalitza l'exercici pacific del dret a l'autodeterminacio amb aquest #judicifarsa



2. Patrycia Centeno, analista de política i moda





3. Bartomeu Castellano, informàtic i militant de la CUP



Vaya, vaya, vaya, els mossos tenien un pla per detenir el president. Els mossos serán sempre..., com era?



4. Joan Maria Pou, periodista





5. Lluís Pérez Lozano, professor i investigador en teoria política a la UPF





6. Jaume Martorell Cruz, politòleg



Sembla que la Fiscalia vulgui demostrar una rebel·lió no en base el que va pasar, sinó en base un anàlisis de diferent escenaris del que podia o no podia pasar, independentment del que va pasar de debò.



7. Lídia Cervantes, tuitaire



Com que estan acostumats al “porque Yo lo digo” de GC i PN no els hi cap al cap, que el cos de mossos no podia anar tancant col·legis per desenvolupar activitats lúdiques durant un cap de setmana...Per què? Si no feien res d’il·legal 🤷‍♀️ #JudiciTV3CatRàdio