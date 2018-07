"Fórmules justes per a la coexistència": l'actualitat en 8 tuits

1. Pepe Fernández-Albertos, politòleg

Me preocupa el modelo de rr. laborales d la "economía colaborativa" y sus posibles consecuencias para la movilidad urbana (desplaza tte público, da poder a una multinacional oligopolística...). Pero no creo que el camino sea defender el valor de las licencias del Taxi, lo siento.



2. María Delgado, periodista



3. Jordi Sevilla, exministre (PSOE)

Me temo q los principales problemas y dificultades de los taxistas “de a pie” no tienen su origen en la competencia legal y reglada de las VTC. Pero convendría conocer los datos del sector (asalariados, precio licencias, asociaciones, etc).