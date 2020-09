"La raó enfront la repressió": l'actualitat en 9 tuits

1. Jordi Coronas, regidor portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona

2. Pilar Rahola, periodista

3. Sergio de Maya, politòleg

4. Iu Forn, periodista

5. Pati Sarrias, educadora social

Jo no celebraria la llei de memòria democràtica fins q no estigui publicada. La història ens recorda que els avanços democràtics o de drets sempre topen amb el TC.

6. Vicente Engo, estudiant d’història

17 de setembre del 2000 arriba Messi a Barcelona per a fer història. 17 de setembre del 2020 els socis fan història per arribar a la #MocioFCB Bon dia per al Barcelonisme https://t.co/lsCz3etLMK

7. Oriol Bertran, tuitaire

Tota aquesta comedia per avançar un parell de mesos la sortida de Bartomeu? No ho entenc!

8. Francesc Garriga, periodista

Una part important del barcelonisme no vol que Bartomeu acabi mandat. Només és escurçar uns mesos, però no vol que no quedi per la història que els darrers anys de desgavell no van tenir reacció popular per (intentar) derrocar el govern