"D'això en diuen governar?": l'actualitat en 9 tuits

1. Claudi Pérez, periodista





2. Pere Torres, exsecretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat (CiU)



No hi havia cap problema, cap polèmica, amb el nom de l'aeroport de Barcelona/El Prat. Ara, sí. D'això en diuen governar?



3. Daniel Torras, professor de comunicació audiovisual





4. Nacho Álvarez, secretari d’economia de Podem





5. Miquel Strubell, editor de programes de TV





6. Xavier, tuitaire



Diàleg entre partits, diàleg entre polítics diàleg, diàleg però qui escolta a la gent,? Nosaltres no som ningú per ells i lo més futur és que nosaltres els votem



7. Isa Giralt, metgessa acupuntora



Cada any penso el mateix amb el tema de la loteria: com ens podem il.lusionar amb una probabilitat tan baixa ? I no obstant cada any ho fem. La vida també és això #LoteriaDeNavidad