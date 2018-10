"Un any d'infàmia": l'actualitat en 8 tuits

1. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL



Un any. 365 dies. 8.760 hores. 525.600 minuts privats de llibertat. Per demanar calma. Per fer de mediadors. Per cridar a dissoldre les concentracions del 20S. #Jordis pic.twitter.com/75KZPr8a52 — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) 16 d’octubre de 2018



2. Marc Pastor, escriptor



Imagineu tot allò que heu fet el darrer any. Tot allò que heu ballat, viatjat, plorat, rigut, discutit, treballat, estimat, descobert, cridat i jugat.

Esborreu-lo.

Esborreu casa vostra. Esborreu les nits amb la família. Esborreu les confidències amb els amics.

Un any d’infàmia — Marc Pastor 💛 (@DoctorMoriarty) 16 d’octubre de 2018



3. Elisenda Rovira Olivé, periodista



No tinc paraules, només per repetir el que molts sabem: dos homes de pau fa un any que són a la presó després de cridar a la calma i desconvocar una protesta davant dels nostres ulls. Què no estem fent, per treure’ls d’allà? #LlibertatJordis @jcuixart @jordialapreso — Elisenda Rovira Olivé (@elisendarovira) 16 d’octubre de 2018



4. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)



Fa un any que van ser segrestats per l'Estat en base a un muntatge judicial barroer i són #presospolítics .

Els van tancar per deixar òrfena la mobilització al carrer i per obligar-nos a recular. Si els volem lliures haurem de demostrar que no els ha funcionat. #LlibertatJordis pic.twitter.com/chXMZzcdBM — Laia Estrada (@EstradaLaia) 16 d’octubre de 2018



5. Pau, tuitaire



Jo era dels il·lusos que creia que no els tancarien a la presó, i menys a ells, i ja porten un any, espero que algun dia la vida posi al seu lloc a tots els que han col·laborat amb aquesta injustícia. — Pau #Dempeus🎗 (@pauv1979) 16 d’octubre de 2018



6. Eva, advocada



Pascual Sala, ex Presidente del T.S. reconoce imposible la rebelión.

Pero en nombre de esa rebelión están en prisión preventiva e inhabilitados, con las mayorías del Parlament alteradas.

¿Democracia plena? ¿Estado de derecho? #SpanishFakeIsJustice https://t.co/DmuVMLxfXr — EVATABE (@EVATABE) 16 d’octubre de 2018



7. Marc Subirà, tuitaire



Llegeixo q el PSOE, partit originàriament d'esquerres i republicà portarà al Constitucional la resolució del Parlament sobre Felip VI! Com deia Pla, no hi ha res q s'assembli més a un espanyol de dretes q un d'esquerres! — Marc Subirà 🎗️🎗️🎗️ (@MarcSubiraL) 16 d’octubre de 2018



8. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana