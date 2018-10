El Consell per la República s'estrena a Twitter: l'actualitat en 8 tuits

1. Carles Agustí, director de Govern Obert de la Diputació de Barcelona



Avui es constitueix el Consell per la República, el Govern legítim, ja desvinculat de la legalitat espanyola, per fer efectiu el mandat democràtic de les urnes, la #RepúblicaCatalana — Carles Agusti (@carlesagusti) 30 d’octubre de 2018



2. Miquel Strubell, editor de programes de TV



Consell PER la república. PER, no DE. Matís important. — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 30 d’octubre de 2018



3. Eduard Forner, forner



Entre pans, coques i panellets... tinc molta feina al Forn aquesta nit.



Bé, si el Consell per la República, en comptes d'aconsellar, proclama la República Catalana votada en referèndum VINCULANT l'1-0... ja em despertareu 😪 — ||☆|| EDUARD FORNER (@eduard_forner) 30 d’octubre de 2018



4. Bernat Deltell, llicenciat en periodisme, filologia catalana i música i productor



Hi ha candidats amb opcions reals de guanyar les eleccions i hi ha candidats suïcides. Dir, a Barcelona, que representes les elits és de polític temerari, d'algú que desconeix completament les dinàmiques de la ciutat. Ai Valls, en quin embolic t'has fotut! https://t.co/KLcndipghT — Bernat Deltell (@Bernat_Deltell) 30 d’octubre de 2018



5. Almudena Ariza, corresponsal de TVE



Trump quiere abolir el derecho a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes que nacen en #EEUU. Pero tendría que cambiar la Constitución.

Trump, por cierto, es hijo de una inmigrante escocesa que vino a EEUU huyendo de la pobreza #BirthrightCitizenship #14thAmendment pic.twitter.com/CEG5WPLHZX — Almudena Ariza (@almuariza) 30 d’octubre de 2018



6. Carol Huesa, psicòloga



Aquest cap de setmana he conegut un pescador i de primera mà he sabut del #plàstic que una barca pot recollir per dia. Ja podem espavilar-nos amb la cura del medi ambient. Del mar en particular. @Bernatcatali #consciència #conservation

cc @manelgazo @Alex_Bartoli @replicanta_ pic.twitter.com/P0deZR3JDN — Carol Huesa 🎗 (@b4lduf4) 30 d’octubre de 2018



7. Marc, tuitaire



La castanyada i Tots Sants no poden competir amb el Jalogüin, ni els cal. Són complementaris. Aquí els nens fan tot el que toca per les castanyades; no pretengueu, però, que al Garraf, que ens passem mig any disfressats, vestir-se de castanyera descarti fer-ho de zombi ensangonat. — Marc (@yasalioellisto) 30 d’octubre de 2018



8. Natza Farré, periodista