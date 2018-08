La solució (excepcional) de l''Aquarius': l'actualitat en 8 tuits

1. Ernest Urtasun, eurodiputat (ICV-EUiA)

Buena solución para el #Aquarius Pero lo excepcional de la decisión (acogida entre varios países) demuestra los límites y disfunciones del sistema actual. La reforma del sistema de Dublín sigue sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno! https://t.co/AkagOGIGl9 — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) 15 d’agost de 2018

2. Agus Morales, periodista

Se subraya la idea de que debe haber una acción coordinada para acoger a los rescatados a nivel europeo. Italia se sintió sola en ese sentido. Los políticos hicieron demagogia. Y pasó lo que pasó. — Agus Morales (@agusmoralespuga) 15 d’agost de 2018

3. Cèlia Cernadas, periodista

Per un costat l' #Aquarius acostant-se al port de Malta per desembarcar després de dies d'incertesa. Per l'altre, les pasteres arribant cada dia a les coses andaluses. Amb centenars de persones. https://t.co/6fGtu5SENY — Cèlia Cernadas (@celiacernadas) 15 d’agost de 2018

4. Gianni Riotta, professor a la Universitat de Princeton

Traditional Ferragosto holiday marked this year in Italy by mourning and sadness for the tragedy in #Genova The crumbling Morandi bridge kills scores of innocent people, including kids, sad tale of the country's ruined infrastructures and lack of reforms. pic.twitter.com/tslrfpOTpg — Gianni Riotta (@riotta) 15 d’agost de 2018

“El tradicional Ferragosto [festa del 15 d’agost a Itàlia], marcat aquest any pel dol i la tristesa de la tragèdia a Gènova. L’enfonsament del pont Morandi ha matat gent innocent, alguns nens. Una història funesta sobre les infraestructures ruïnoses del país i la falta de reformes”

5. Alberto Alemanno, professor de dret europeu a l'HECParís

⛔️ Salvini’s claimed responsability of Europe for bridge collapse shows how easy is to leverage on EU lack of intelligibility to escape domestic political accountability & score electoral points. Who guards the guardians? @TimmermansEU #Genova #Genovaponte #futureofeurope https://t.co/AFV7ZbzPVd — Alberto Alemanno (@alemannoEU) 15 d’agost de 2018

“Salvini assenyala Europa com a responsable de l’enfonsament del pont. Això demostra com alguns utilitzen la falta d’intel·ligibilitat de la UE per defugir les seves pròpies responsabilitats polítiques i per intentar guanyar punts davant dels votants”

6. Aleix Sarri Camargo, assessor de Ramon Tremosa a Brussel·les

Per homenatjar les víctimes del 17A a Felipe VI no li cal anar a cap acte oficial: pot agafar el telèfon i demanar a PP PSOE i Cs que permetin una comissió d'investigació per saber perquè el CNI i la polícia espanyola no van informar els mossos sobre l'imam de Ripoll. — Aleix Sarri Camargo 🎗 (@aleixsarri) 15 d’agost de 2018

7. Elisenda Pineda, guionista

Aquesta guerra d'assistència a l'acte commemoratiu en memòria de les víctimes dels atemptats a Catalunya fa basarda i vergonya.

Com l'ANC, que no hi vagi ningú, i només silenci, dol i respecte. I punt. — Elisenda Pineda (@elisendapineda) 15 d’agost de 2018

8. Anna Pagès Pardo, politòloga