"L'autonomia ha mort": l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Tardà i Coma, diputat al Congrés (ERC)

Malgrat la històrica brutalitat i permanent voluntat assimilacionista de l’Estat, mai no havíem arribat tan lluny (declaració nominal independència) ni mai havíem estat tants. Ara, fer Govern! Imprescindible x avançar i arribar, un dia, a fer el cim. I orgullosos!

2. Maria Vila, advocada

L'objectiu de recuperar les institucions seria molt comprensible si hi haguessin institucions a recuperar. L'autonomia ha mort, segurament per sempre. L'única cosa recuperable són els càrrecs.

3. Suso De Toro, escriptor

Los premios Goya, su silencio sobre demócratas presos, muestra la lejanía entre Madrid, o España, y Catalunya. Y que el sector del cine español está a la altura del gobierno del que es portavoz Méndez de Vigo, pero no de los presos. Es un modo de asentir al 155.

4. Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Recordem les paraules les President Companys: "Totes les causes justes del món tenen els seus defensors. En canvi, Catalunya només ens té a nosaltres". Però estic segur q ell mai no s'hagués imaginat aquests silencis vergonyosos, especialment de sectors pretestament progressistes https://t.co/mHPMsRBaDI

5. Sílvia Bel, actriu

6. Argelia Queralt, professora de dret constitucional de la UB

Con todos mis respetos, y se q me lloveran críticas (quizá merecidas) pero ¿un abánico es lo máximo a lo q hemos podido llegar para reivindicar nuestra igualdad? Creo q en el s. XXI la fuerza de las mujeres, tb en su protesta, puede ser mucho más intensa.

7. Josep Julien, actor

No donen pas un premi al millor director i un a la millor directora, no? Perquè millor actor i millor actriu? No seria millor millor interpretació i punt? #JustAsking