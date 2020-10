"Els centres comercials són els nous bars": l'actualitat en 8 tuits

1. Pau, tuitaire

Si volem ajudar, a part de mascareta i distància fem gasto a les botigues dels nostres barris, més mercat i menys hipermercats, més botiga i menys Amazon, més bars encara que sigui per emportar i menys grans cadenes que poden tancar 3 mesos i no els hi passa res. — Pau (@pauv1979) October 17, 2020

2. Joan Sala, investigador predoctoral

Si l'objectiu pel qual es tanquen bars i restaurants és reduir la mobilitat, per què no s'opta per tancaments perimetrals? Promovent el consum de proximitat i amb grups socials reduïts baixaria la mobilitat sense castigar tant els locals dels quals viuen tantes famílies treballadores. — Joan Sala 🎗️ (@JoanSalaG) October 17, 2020

3. Alba Fernández Pous, coordinadora de projectes

Els supermercats i centres comercials són els nous bars. — La Pous (@LaPous_) October 17, 2020

4. Violant de Casalduch, tuitaire

Tant en política com en la vida les coses sempre poden ser pitjors. Pense ara en polítics com Ruiz Gallardón, tan profundament conservador, tan antic però amb un solatge d'haver tret una oposició de fiscal i d'haver fet faena. Ara Ayuso és la vacuïtat, la banalitat, el no res. — Violant de Casalduch. (@BegoaNavarro3) October 17, 2020

5. Jordi Sevilla Segura, exministre (PSOE)

En ciencia, elaboras hipótesis para explicar los hechos. En la política de hoy, manipulas los hechos hasta que confirmen tu hipótesis. No es lo mismo, verdad? — jordi sevilla segura (@sevillajordi) October 17, 2020

6. Júlia Olivé, periodista

Amb aquesta pandèmia em sento una mica com si tingués 80 anys. A casa aviat i a dormir. Tinc 24 anys, hauria d’estar cada cap de setmana de farra fins a les 8 del matí. — Júlia ✨ (@itsjuliaolive) October 17, 2020

7. Núria, tuitaire

A disset d’octubre i ja sembla hivern en tots els sentits. Ens està quedant un 2020 maco, maco. — Núria (@nuriapubilla) October 17, 2020

8. David Espinola, advocat