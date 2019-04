"Espanya és una psicopatia": l'actualitat en 8 tuits

1. Gemma Ubasart, professora de ciència política

2. Gerardo Tecé, escriptor

Hoy el PP lanza una campaña diciendo que el PSOE no es español. Por supuesto, Podemos o IU tampoco. Sin embargo, los independentistas sí tienen que ser españoles, y se lo recuerdan a palos. Para ellos, España no es un país con gente distinta, es una psicopatía.

Fa anys que em pregunto per a què serveix una campanya electoral, la propaganda, els cartells, els mítings... Qui no té clar què votarà no ho decidirà en 15 dies. Però clar, qui és llegeix els programes electorals? I si no es compleixen, tant és.

Las vidrieras de los rosetones están intactas, y el órgano ha sufrido algunos daños por la presión del agua empleada en las labores de extinción, pero no ha ardido. El tesoro está a salvo. Los que la vimos, la veremos de nuevo. Los que no, podréis verla algún día. https://t.co/eK0yRpOrQk

La donació de 100 M€ per part de grans fortunes franceses per reconstruir #NotreDame , ni és una acció solidària ni filantròpica, és una gran operació de màrqueting. pic.twitter.com/dP8bfZ12qb

En l’adéu a Neus Català he volgut recordar els versos de Roc Llop -també supervivent, en el seu cas de Mauthausen:



“Dempeus, tu tens la vida per no voler morir.

Dempeus, com les muntanyes.

Dempeus, com els anhels.

Revolta’t les entranyes,

i el crit que guanyi els cels!” pic.twitter.com/nOvi6jvkco