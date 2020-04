"Un lapsus que sona molt elaborat": l'actualitat en 8 tuits

1. Iu Forn, periodista

Si la “desescalada” s’ha de fer per territoris perquè no en tots hi ha la mateixa incidència, vol dir que durant “l’escalada” també s’hauria d’haver fet igual? És a dir, estan reconeixent per la via dels fets que s’haurien d’haver tancat segons quines zones? — iu forn (@iuforn) April 19, 2020

2. Toni, educador

Em sembla molt bé que es busquin fórmules per anar deixant que els nens puguin sortir. Tot i que el que crec que necessiten més és socialitzar (amics, parlar, esports, escola, institut...) , no només passejar fora de casa. Però, i la gent gran? Els pares i avis, no poden sortir + — ToniFC (@ToniF_C_) April 19, 2020

3. Adrià Pujol Cruells, escriptor

Els nens de tres a dotze anys podran sortir cada 29 de febrer si pedrega i s’obre la falla de Sant Funest. Pensem que això els ajudarà psicològicament. — Adrià Pujol Cruells (@AdriPujol) April 19, 2020

4. Josep Àngel Guimerà, professor de comunicació a la UAB

Una idea: i si el Govern proveeix tots els nens catalans de mascaretes infantils? Són tant o més difícils de trobar que les d'adults. — Josep Àngel Guimerà (@jaguimera) April 19, 2020

5. Miquel Roig, periodista

Marlaska califica de "lapsus" lo del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. A mi esto de "Otra de las líneas de trabajo es minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno" me suena muy elaborado para ser un lapsus, Hulio https://t.co/Peqdu1xBU6 — Miquel Roig (@miquelroig) April 19, 2020

6. Arantxa Tirado, politòloga

Nunca tan feliz pagando impuestos como hoy. Me emociona pensar que lo que yo puedo y debo aportar, aunque no me sobre, sirve para pagar las ayudas de los autónomos que han dejado de facturar o la sanidad pública, etc. Ojalá los de arriba pensaran igual y pagaran en proporción. — Arantxa Tirado (@aran_tirado) April 19, 2020

7. Cinta Arasa, politòloga

Abans d la pandèmia feia servir lleixiu d'una manera normal, però ara és un no parar... un rajolí i tot queda llustrós, desinfectat, amb aquella sensació de benestar i netedat inherents. I sovint em trobo pensant si no podria posar rajolins de lleixiu a la vida, així en gral. — CintaArasa #enguerra🎗 (@CintaArasa) April 19, 2020

