"Vulnerables": l'actualitat en 8 tuits

1. Miquel Àngel Estradé, exsenador (ERC)



Aquesta crisi ens obligarà a revisar-ho tot. Tant ens hem empobrit industrialment amb la globalització, que una potència tèxtil i farmacèutica com Catalunya ja no pot reconvertir les seves cadenes de producció per a fabricar ràpid milions de mascaretes, respiradors o tests ? — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) March 31, 2020



2. Susana del Río, doctora en ciències polítiques i professora



Cada minuto que los partidos políticos gastan en discutir, el #coronavirus consigue tiempo. Cada minuto que los partidos se escuchan y coordinan, ganan los ciudadanos, se salvan vidas, se obtienen mascarillas, respiradores. Ganamos tiempo, vencemos todos. Pierde el #Covid19. — Susana del Río (@Su_delRio) March 31, 2020



3. Núria Casellas, autora i editora de jocs de taula



Autònoms pagats. Em consolo pensant que alguna cosa deu anar a parar a la Sanitat Pública... encara que segurament es reservi per assegurar que els bancs cobrin les hipoteques i rescatar les aerolínies. És un goig ser contribuent en aquest país. — Núria Casellas (🏡) (@nucaica) March 31, 2020



4. Mabel Rodriguez, sociòloga



Em provoca un riure nerviós escoltar el concepte de "famílies vulnerables". Hi ha algú de vosaltres que no se senti "família vulnerable"? — Mabel Rodriguez ♀️🎗️π (@Mabel_Rguez) March 31, 2020



5. Francesc-Marc Álvaro, periodista



Quan això acabi, hi haurà algú que dirà allò de “vivíem per sobre de les nostres possibilitats”. I haurem de fer un gran esforç per mantenir la calma. — Francesc-Marc Álvaro (@fmarcalvaro) March 31, 2020



6. Betona Comín, pedagoga



El Tribunal Suprem amenaça als funcionaris perquè els presos polítics no passin el confinament a casa. Els altres presos es veu que sí que poden, els presos polítics catalans no. I diuen que el judici no era polític! #coronavirus https://t.co/DMCSjnZHP4 — Betona Comín (@BetonaComin) March 31, 2020



7. Ramon Pardina, escriptor i guionista



Orban ha aprofitat l'estat d'alarma a Hongria per fer un cop d'estat encobert. Us ho imagineu? Això seria com si aquí s'aprofités per centralitzar totes les competències, posar l'exèrcit a fer rodes de premsa i intentar eliminar la dissidència rera un discurs patriòtic. Ups. — Ramon Pardina (@RamonPardina) March 31, 2020



8. Esther Soler, tuitaire