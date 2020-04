"Missatges contradictoris": l'actualitat en 9 tuits

1. Pep Vila, professor de ciències socials





2. Marta Roqueta, escriptora, investigadora i periodista





3. Quim Marcé, programador teatral





4. Jordi BH, tuitaire





5. Sabina Palés, tècnica en comerç internacional





6. Mireia Boya Busquet, ambientològa i exdiputada al Parlament (CUP)





7. Raül Garrigasait, escriptor





8. Meius Ferrés, cap de l'àrea de comunicació i relacions institucionals de la Universitat de Girona



No havia llegit mai tant.

No havia cuinat mai tant.

No havia treballat mai tant.

No havia netejat mai tant.

No havia fet mai tant d'esport.

No havia escrit mai tant.

No havia reflexionat mai tant.



Quant tens l'espai tan delimitat, el temps s'expandeix. #Confinament pic.twitter.com/kZTxoDFvLn