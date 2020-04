"Més que aplaudiments els hauríeu de donar futur": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Huguet, enginyer i exconseller (ERC)

¿Porqué el Estado ha tocado a rebato? Para amortiguar su quiebra inminente. ES no tiene reservas x hacer frente a la crisis, y lo que es peor, ni estructura adecuada para su recuperación. Tiene mucho orgullo y honor para reconocer q necesita un macrorescate con hombres d negro

2. JLB, lampista

Si no fuese por el tema económico, el confinamiento seguiría siendo total La precipitación por acabar con el confinamiento total, puede llevar a un segundo confinamiento Si vamos a un segundo confinamiento,lo que va a ser total, va a ser el desastre económico ...miau

3. Pedro Luna, bloguer

4. Rita Marzoa Font, periodista

Sentir cada dia un policia nacional, un militar i un guàrdia civil passant el parte. On són els electes? Un país sense memòria. Quina concepció particular de la democràcia moderna. Ens falten "Nunca Más".

5. Pere Torres, director general de l’ATM

Per la seva naturalesa, la mobilitat és un via de propagació del coronavirus. Qualsevol pla de desconfinament que no tingui en compte la capacitat del sistema d'absorbir la mobilitat en unes condicions suficients de seguretat sanitària pot tenir conseqüències nefastes.