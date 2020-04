Desconfinament polèmic: l'actualitat en 9 tuits

1. Rai López Calvet, estudiant de dret (UOC)



L'OMS contradiu al gobierno español i avisa que aixecar el confinament massa ràpid, pot provocar un rebrot mortal. Però que sabran ells, no?



2. Elpidio José Silva, advocat





3. Carlos Pérez Ortiz, economista



Estamos en la era de la información y, aún así, corre como la pólvora la mentira de "el lunes, todos a trabajar". No sé si la gente no entiende lo que le dicen o quiere entender lo que le da la gana.



4. Carmen Juan, subdirectora de ‘Julia en la Onda’



He salido a la calle por primera vez en un mes para comprar provisiones y...he flipado. Lleno de gente, familias con niños, parejas con perro, vecinos hablando, distancia de seguridad de risa. No tenemos ni idea de lo que es un confinamiento. Poco nos pasa.



5. Rosa Cañadell, llicenciada en psicologia i professora jubilada



Tot l'agraïment i respecte per a totes les persones que estan fent possible aturar la pandèmia i curar els malalts. El confinament pot ser dur, però si tenim de tot és gràcies a molta gent que treballa més que mai. I algunes en condicions molt precàries i dures https://t.co/p51DcqubFZ



6. Violeta Muñoz, periodista





7. Blanca Torà, joiera



Jo m’assec al sofà, vaig mirant les coses m’envolten i em van passant les hores. Quant temps feia que no ho feia sense sentir-me culpable per no estar fent res!