L'epidèmia de la por: l'actualitat en 8 tuits

1. Adrià Martí, periodista



Setmanes lluitant contra la paranoia instaurada del coronavirus perquè justament hi hagi un brot a Itàlia i em passi el dia responent a missatges dient: "Sí, sóc a Itàlia. No, no em queda a prop la zona afectada". Paciència.



2. Alba Vergés Bosch, consellera de Salut



Estem seguint molt de prop els informes que arriben d’Itàlia sobre coronavirus. A Catalunya no hem tingut cap cas. Estem del tot preparats per detectar i tractar algun possible episodi. Sempre en coordinació amb la resta d’autoritats sanitàries per anar actualitzant els protocols