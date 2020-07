"Tot plegat, és de jutjat de guàrdia": l'actualitat en 10 tuits

1. Ester, metge





2. Òscar Andreu, guionista i humorista



El virus que no entenia de fronteres ni de territoris ha après on és Madrid https://t.co/JivcMfusat



3. David Fernàndez, activista social, periodista i exdiputat (CUP)





4. Blanca, joiera



“Com que no ho estan fent bé i estem confosos ENS N’ANEM AL BAR”. Doncs mira, no.



5. Iu Forn, periodista



Total, que ara mateix els habitants de Lleida i dels pobles del Baix Segre no saben si poden sortir de casa o no, si poden anar a treballar o no, si podem o no obrir el seus negocis i si poden o no, en general.