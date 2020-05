La cursa del desconfinament: l'actualitat en 8 tuits

1. Andreu González, escriptor



Avui he sortit a caminar una hora i estic tan baldat com si hagués fet la marató de Boston.



2. Clara Narvion, periodista





3. Julià de Jòdar Muñoz, escriptor i exdiputat de la CUP





4. Andreu Escrivà, ambientòleg



És quan estan buits els carrils quan es fa evident la barbaritat i l'absurd que suposa tindre un 80% de l'espai públic destinat al cotxe. Quantíssims metres per a jugar, caminar, córrer, patinar, pedalar. Per a plantar-hi flors o horts, per a collir silenci i aire net! pic.twitter.com/tu77OTIDaY



5. Anna Pujol, premsa i comunicació a Minoria Absoluta





6. Maruja Torres, periodista i escriptora



Desde ya os anuncio que agradeceré muchísimo que no me venga nadie a ver a casa.



7. Victor, tuitaire



Entenc q algú pateixi per la pèrdua de les llibertats individuals i el control de la població. Però la impaciència per fer vida normal en una situació anormal portarà a més rebrots només controlables amb més confinaments i això no acabo de veure q esvaeixi l’amenaça q et fa por.