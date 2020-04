"Rescatar les persones": l'actualitat en 8 tuits

1. Daniel Lacalle, economista



Estimaciones del FMI. España e Italia, las mayores caídas del mundo, y con recuperación lenta y pobre. Latinoamérica fuertemente impactada. El FMI mantiene una perspectiva positiva con Asia y no podemos olvidar que suele errar por optimista, no por cauteloso. pic.twitter.com/4iqXAUOgo2



2. Llorenç Planagumà, geòleg



Quina por. El record de la crisis del 2008 la tinc marcada a foc co mes diu, caiguda d'un 70% dels ingressos, sense cap suport institucional, nervis, malalties,... Espero que aquest cop sigui diferent i l'estat rescati a les persones i no a el capital. https://t.co/6D08HcaiRz



3. Núria Matute, tuitaire



La meva filla (7) es demana perquè ella porta un mes tancada a casa, sense posar un peu al carrer i, avui la gent ha de tornar a treballar, quina lògica té? i pq no sap lo de M.Rajoy que sinó...vergonya!



4. Marta Rivera, consellera de Cultura i Turisme a la Comunitat de Madrid (Cs)



Entre el vicepresidente que se salta la cuarentena y el ex presidente que se salta el confinamiento, nos están quedando unos ejemplos preciosos para la ciudadanía. https://t.co/enTFmgp9kU



5. Lídia, professora





6. Pilar García de la Granja, periodista





7. Pati Sarrias, educadora social i mediadora



Algú ha pensat que es potser mare o pare i ser treballador o treballadora essencial a l’hora? O pitjor encara, que no siguis essencial però que hagis d’anar a treballar?



8. Clara Narvion, periodista



Crec (i no sé si és una cosa bona) que poc a poc ens anem acostumant a aquesta nova normalitat.Teixim noves quotidiantats, noves dinàmiques a casa i a la feina, noves rutines confinades. Ara les coses ja no són taaan estranyes. Em fa por acostumar-nos massa a aquest "new normal".