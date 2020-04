"No estem preparats": l'actualitat en 8 tuits

1. Ana Triangle, tuitaire



Me parece una verdadera locura que los trabajadores de sectores no esenciales tengan que volver a trabajar el lunes. Creo que es evidente que todavía no estamos preparados para eso y que deberíamos esperar, por mucho que la economía se resienta. Las vidas humanas son sagradas.



2. Santiago Ramentol, exconseller del CAC



Sincerament penso que Catalunya no pot mantenir el confinament mentre Espanya o Europa el relaxen. O a l’inrevés. Un confinament diferenciat no és possible ni desitjable. Tant costa d’entendre? Els llaços sanitaris i econòmics són tan forts que no és possible l’aïllament total.