Les criatures, el confinament i la muntanya russa: l'actualitat en 8 tuits

1. Oscar Mateos, analista polític

Sent conscient de la complexitat del moment i del patiment de tantes persones i sectors... però els nens i nenes necessiten sortir, una mica, ja... A casa, ja no funcionen les rutines i el nivell d'irritabilitat de tots augmenta. És urgent una solució. https://t.co/YkeM6J6FwT

2. Blanca Soler, tuitaire

Els nens no necessiten sortir agafats de la ma dels pares a donar un volt a l'illa de cases. El que necessitarien és el parc, córrer i jugar amb els amics. I això no ho poden fer. L'altra opció és un risc inútil. https://t.co/W1R50ba30E

3. Roger Puig, tècnic d’ocupació juvenil

No sé si els nens i nenes han de poder sortir o no. El que sí que sé és que aquesta cinquena setmana de confinament, a casa, està costant molt més: Més apatia, menys ganes de moviment, més ganes de tele. Espero que això sigui la pujada de la muntanya russa.

4. Agnès Marquès, periodista

Doncs a mi tbé em preocupa molt l’estat d’ànim dels +70 anys. Tbé necessiten relacionar-se amb altres, amics i família. Molts viuen per ells, de fet. I molts estan sols. El primer és que no es contagiin, esclar!, però també es poden fer excepcions d’hores o per territori per ells