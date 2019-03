La "fantasia" d'anar al Congrés: l'actualitat en 8 tuits

1. Laia Estrada, regidora a l'Ajuntament de Tarragona (CUP)



Fantasia: l'independentisme farà a Madrid amb un 5% d'escons el que no ha estat capaç de fer aquí amb una majoria parlamentària. — Laia Estrada (@EstradaLaia) 13 de març de 2019



2. Xavi, advocat



Escindir-se és legítim quan consideres que un espai polític no et permet actuar com creus necessari, però cal ser honest. No es pot anar a missa i repicar campanes. No és just que, a sobre, sotmetin a la CUP a aquesta tensió. pic.twitter.com/3TBw7mkpt1 — Xavi #LGTBI 🎗 (@vaigivinc) 13 de març de 2019



3. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL



Fiscalia vol imputar Jaume Mestre per fals testimoni al judici del Procés. Perquè és clar, les declaracions de Zoido i Millo van ser tot un exemple de concreció i de cenyir-se escrupulosament a la veritat. — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) 13 de març de 2019



4. Hèctor López Bofill, jurista



La fantasia és pensar que un estat que manté 9 persones injustament empresonades algun dia cedirà poder, recursos o reconeixement nacional per a Catalunya. El 28-A és 155 o independència. No hi ha, ni hi haurà mai més, camins del mig. — Hèctor López Bofill 🎗 (@lopezbofill) 13 de març de 2019



5. Sergi Maraña, periodista



13.26 h: Pedro Sánchez denuncia el Parlament per voler investigar la monarquia espanyola. Considera que la cambra catalana va més enllà de les seves competències.

El 3-O Felipe VI també va anar més enllà de les seves competències i no l’ha denunciat. — Sergi Maraña (@SergiMaranya) 13 de març de 2019



6. Jordi Sànchez, president de la Crida



Dissabte som cridats a manifestar-nos a Madrid. A alguns, malgrat que fa temps que hi som, no ens hi deixaran anar. Per això és tan important que vosaltres, que podeu, hi aneu. Aneu-hi en nom nostre! #AutodeterminacióNoÉsDelicte https://t.co/g28RSVddOQ — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 13 de març de 2019



7. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG



Si avortes, perquè avortes; si tens fills, perquè tens fills. Ésser una dona lliure i d’esquerres en aquest país és força complicat amb aquesta fauna ‘liberal-conservadora-reaccionària’. — Victòria Avellà 🇻🇺 (@VicAve) 13 de març de 2019



8. Eva Piquer, periodista



Ara que ja hem tastat la primavera, aquest hivern fa de més mal suportar. — Eva Piquer (@EvaPiquer) 13 de març de 2019