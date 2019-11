DecretazoDigital: l'actualitat en 9 tuits

1. Oriol Lladó, regidor a l’Ajuntament de Badalona (ERC)

Tancar webs sense ordre policial, restringir ús de mòbils en manifestacions... El #DecretazoDigital acosta la democràcia espanyola a la mordaça 'Made in China', fent veure que 'posa ordre' a Catalunya. No puc entendre l'abstenció de Podemos. https://t.co/HHHyqTluqJ

2. Enric Luján, politòleg i coautor de Resistencia digital

3. Albert Cuesta, periodista especialitzat en tecnologia

4. Elena Fort, diputada al Parlament (JxCat)

5. Aida Sanuy Perpinyà, periodista

De què parlaran a la taula de negociació?🤨 -No reconeixeran el dret a l'autodeterminació. -No podem impulsar una reforma Constitucional (Títol X. De la reforma Constitucional) sense l'aval dels partits nacionals espanyols (3/5 Congrés i Senat) -Volen il·legalitzar el referèndum.

6. Adrià Alsina Leal, professor de periodisme a la UVic

No sé si demà es treuran un conill del barret, però ara mateix som on érem, l'oferta del PSOE és que no hi ha oferta. Espanya mai falla.