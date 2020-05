"La primera víctima d'una pandèmia és la coherència": l'actualitat en 8 tuits

1. Miguel Marcos, metge

Nos gusta tener las cosas claras, tener un sí o un no, pero me temo que el #COVID nos enfrenta con toda la gama de grises. ¿Hemos mejorado? Sí ¿Hay que seguir con precaución? Totalmente ⤵️ https://t.co/YJATqJmGMU

2. Joaquim Bosch, magistrat

3. Marc Mussons Torras, gerent de la Universitat de Vic

4. Nel·la Saborit, enginyera civil

Aquest 1er de Maig només desitge que darrer de la corba del coronavirus hi hagen mesures reals de conciliació familiar, però per a totes i tots els integrants de la família. #1deMaig

5. Ada Klein Fortuny, metge i investigadora en el camp de les malalties infeccioses

Durant el passeig he mirat tota l’estona als balcons, somrient a tots els que hi havia, per revertir tanta negativitat. A un noi descalç que llegia i bevia Vichy. A una noia que es feia una trena als cabells. A una senyora molt vella i amb bata que regava les plantes.