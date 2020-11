"Passar-se el dia al bar, un acte de solidaritat": l'actualitat en 8 tuits

1. Sergi Novo, tuitaire

👏Per fi comença la desescalada que ha de donar oxigen a molts negocis! 👍 #Restauració, #turisme, #cultura i #esport són els sectors crítics que més ajudes necessiten! ✅ https://t.co/MQJPzMKzbt — Sergi Novo (@sergi_novo) November 23, 2020

2. Eugènia Broggi, editora

Que a partir d'avui passar-se el dia al bar sigui un acte de solidaritat, suport i empatia amb el sector de la restauració, un acte quasi heroic i generós, és una de les petites grans meravelles d'aquesta pandèmia tan freak. — Eugènia Broggi (@EugeniaBroggi) November 23, 2020

3. Eva, tuitaire

Si les forces de seguretat no vetllen pel compliment d'aquestes mesures per part de TOTS els negocis de restauració, pagaran justos per pecadors perquè tindrem brots i hauran de tancar els que sí que ho fan bé. — Eva (@evaalfri) November 23, 2020

4. Xavier Sala i Martín, catedràtic d’economia de la Universitat de Colúmbia

Tercera vacuna! La d'Oxford-AstraZeneca també és altament efectiva (tot i que la tecnologia és ben diferent). Cada cop tinc més clar que el proper estiu serà bastant semblant a un estiu normal. Cal, però, sobreviure l'hivern! https://t.co/YsGSLWLURs — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) November 23, 2020

5. Salvador Macip, metge, científic i divulgador

Estem molt pendents de les vacunes però ens oblidem d'una cosa important: hi ha massa gent que no se'n refia. Si no expliquem bé que les vacunes seran segures tindrem un problema seriós: sense vacunar la major part de la població la pandèmia no s'acabarà. https://t.co/wslyfdPRPe — Salvador Macip (@macips01) November 23, 2020

6. Maria Climent, traductora, escriptora i community manager

Em quedo parada de la quantitat de gent que qüestiona la feina dels científics i investigadors. “Ei, voleu dir que està ben feta aquesta vacuna?” A mi no se m’acudiria mai anar a la Ruscalleda a dir-li: 'Vols dir que aquí no hi hem de tirar orenga? Tan pocs minuts de cocció?'" — Maria Climent (@_MariaCliment) November 23, 2020

7. Covid19 persistent, compte de persones amb covid-19 persistent a Catalunya

El dia que arribi la vacuna contra la #COVID19, les persones amb #covidpersistent continuarem malaltes. Ho estem des de l'inici de la pandèmia. No tot comença, ni acaba amb una vacuna que amb sort arribarà a l'estiu. Cal diversificar la recerca. #LongCovid — COVID19_persistent (@COVID19persist1) November 23, 2020

8. Genís Cardona, tuitaire