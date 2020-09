"Visca Catalunya, quin remei": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'aplicació]

1. Toni Comín, eurodiputat (JxCat)

2. Jaume Asens, president del grup parlamentari d’Unides Podem al Congrés

Aquesta Diada és excepcional no només per la situació de pandèmia. Ho és també perquè seguim amb pacifistes privats de llibertat. Cal no oblidar-ho i fer-nos dignes del moment històric que ens toca viure. Feliç #Diada2020 a totes i tots.

3. Leticia Dolera, actriu i directora

Bona Diada a totes i a tots!!! I malgrat no pensi com ells, bona diada especialment a Dolors, Oriol, Raül, Josep, Meritxell, Carles i els Jordis. 💜

4. Carlos Pérez Ortiz, economista

5. Melcior Comes, escriptor

6. Roger Mas, músic

7. Roser Díaz Puig, tuitaire

8. Montserrat Tudela, directora de la revista Auriga

No hi ha cap justificació sanitària perquè en l'ofrena floral a Casanovas per part del Govern del país, no soni l'himne nacional, els Segadors.

Cap.