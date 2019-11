Votar "envoltats de policies": l'actualitat en 9 tuits

1. Abel Cutillas, escriptor, historiador i llibreter



La gent preguntant a qui votar com qui pregunta per quina finestra em tiro — Abel Cutillas (@Abel_Cutillas) November 9, 2019



2. Josep Pellús, politòleg



Com a politòleg, el meu consell per demà: Deixeu-vos de jugades mestres, voteu o no voteu a qui us doni la gana. — Josep Pellús🎗🎗 (@Pulitologu) November 9, 2019



3. Pedro Luna, bloguer



Iré a votar pero no soporto el paternalismo con el que se trata a quien decide no hacerlo. — Pedro Luna (@PedroLuna73) November 9, 2019



4. Anita Botwin, periodista



¿Por qué el pueblo catalán está rodeado de policía para ir a votar? ¿También es un delito votar?

Me he perdido. — Anita Botwin 🔻 (@AnitaBotwin) November 9, 2019



5. Anna Bosch, corresponsal de TVE



Reflexionando. Sobre qué nos ha pasado. — Anna Bosch (@annabosch) November 9, 2019



6. Jordi Mulé, banquer i economista



Personalment, trobo això del Dia de Reflexió una cosa d’altres temps i anacrònica en l’època de les Xarxes Socials.

Dit això, no em cal cap, de “reflexió”, tinc molt clar a qui votaré i, no només això, tinc molt clar a quins mai, mai, votaria! Bon dissabte! #JornadaDeReflexion — Jordi Mulé (@jordimule) November 9, 2019



7. Manel Alías, corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou



He pregat i res. Aquesta vegada tampoc podré votar. He anat a correus 2 cops aquesta setmana per si les paperetes ja eren a la meva oficina postal,però no. Aquesta vegada a Moscou hi ha hagut gent amb més sort. O sigui, les proporcions de l'escàndol no seran tan grans. Però tela! pic.twitter.com/vIOBXsC6Yv — Manel Alías (@ManelAlias) November 9, 2019



8. David Fernàndez, activista social, periodista i exdiputat (CUP)



10/10. #9N, avui fa cinc anys que 2.344.828 persones vam desobeir per votar. Som a un lloc dolent, que pot ser pitjor. Hi ha qui va a cavall per España cap a la llei de la selva. L'excepcionalitat s’atura desbordant carrers i omplint urnes. Ens veiem a plaça. Ahir, avui, demà. — David Fernàndez #RiseUp4Rojava (@HiginiaRoig) November 9, 2019



9. Laia Mauri i Baraza, graduada en filosofia, política i economia



Fa 5 anys vaig votar per primera vegada mentre coordinava un col·legi del #9N2014.



El Procés és com els llibres de Harry Potter, he anat creixent amb els personatges.



Força a totes ❤️ — Laia Mauri i Baraza (@laiamauribaraza) November 9, 2019