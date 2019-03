Entre les expectatives i la complexa realitat: l'actualitat en 9 tuits

1. Eduard Voltas, editor

Com sempre, la mala gestió de les expectatives. No es pot bloquejar el Congrés indefinidament. El sistema polític espanyol trobarà la manera de no dependre del vot indepe si aquest exigeix allò que l’estat no està disposat a donar. (1/n) — Eduard Voltas (@eduardvoltas) 24 de març de 2019

2. Rosa Maria V.S., tuitaire

Caure a la trampa d’esperar que siguem més del 50% en unes eleccions és igual o pitjor que anar suplicant un referèndum pactat. https://t.co/NpXVASsWOV — RosaMariaVS 🚩🚜 (@RosamariVS) 24 de març de 2019

3. Anna Salvador, periodista i politòloga

Votar o no és legítim. No ho és tant demanar una cosa o altre en base a argumts falsos. Dir q la millor manera d blocar l'Estat és abstenir-se no és cert: si cap indy votés el 28A, el Congreso continuaria tenint 47 escons provinents d Cat, cap d'ells indy, i PSOE i C's contents.. — Anna #FemRepública 🎗 (@nanasalvador) 24 de març de 2019

4. Xevi, guarda de muntanya

Un govern del PSOE o un suposat bloqueig no atura la dretanització de l’agenda política i el sentit comú, sinó que acaba arrossegant l’esquerra cap a una lògica de defensa de mínims que desactiva qualsevol alternativa política. — Xevi (@xevigenero) 24 de març de 2019

5. Guillem, estudiant de dret

Al tanto, en temps de politica emocional on no parlem de projectes i idees sinó de sentiments és un risc asumir que les bravuconades dites ahir tindran alguna materialització. En el fons espero que si, però la història de Podemos em fa sospitar que no. — Guillem (@guillemstk_) 24 de març de 2019

6. JuanLu De Paolis, director de continguts de ‘Salvados’

Que hay medios que manipulan constantemente, está claro.

Que la tendencia del populismo de derechas e izquierdas es ganar votos atacando a los medios generalizando, también.

Las dos cosas nos llevan a que mucha gente crea más en partidos políticos que en los medios.

Un desastre. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) 24 de març de 2019

7. Irene Lozano, secretària d’Estat per a Espanya Global

Reino Unido nos está dejando una enseñanza clarísima: los problemas complejos no se resuelven con las ecuaciones sencillas que propugnan los populistas.

Clamor por un segundo referéndum sobre el 'brexit' https://t.co/FZbMpkMDGd vía @20m — Irene Lozano (@lozanoirene) 24 de març de 2019

8. Brian Cutts, físic retirat

Exactamente, estan pidiendo VOTAR para resolver un problema. Os suena de algo? #catalonia — Brian Cutts (@brian_ebre) 24 de març de 2019

9. Gina Driéguez, historiadora de l’art