"Que gràfic, això d'Estremera": l'actualitat en 8 tuits

1. Moisès Trullàs, informàtic

2. Manuel Rivas Barrós, escriptor

3. Claudi Pérez, periodista

El plan indy fracasó. Resultado? Volver con lo mismo. "Las empresas volverán". "No hay impacto económico". "La UE nos apoyará". Alucinante.

4. Marta Niubó, advocada

Si metiendo a los rivales en la cárcel, mandando a otros al exilio, prohibiendo hacer campaña, multando por llevar lazos, ocupando todas las teles españolas, financiándose a saco con el IBEX-35, el españolismo no gana en Catalunya, la culpa es de los catalanes, están abducidos.

5. Josep Trepat Font, informàtic

6. Marie-Pierre Vieu, eurodiputada francesa

“[Des d’Estremera] Som eurodiputats d’una veritable diversitat política sobre la qüestió separatista, però compartim la mateixa exigència de democràcia i de respecte a les llibertats públiques”

#Madrid Nous euro députés, une vraie diversité politique sur la question séparatiste, mais porteurs de la même exigence de # démocratie et du respect des libertés publiques. @PCF @GUENGL @humanite_fr https://t.co/tjKZAiCZNF

7. Marta, tuitaire

8. Francesc-Marc Álvaro, periodista

Recordeu, tothom pot posar emocions en política excepte els independentistes catalans. Aquests -per no ofendre ningú- han de parlar com entomòlegs finlandesos en un seminari acadèmic.