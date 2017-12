"Lliures a tot el món, menys a Espanya": l'actualitat en 8 tuits

1. Andreu Barnils, periodista

2. Arturo Puente, periodista

3. Pol Cruz-Corominas, economista

4. Mireia Carfita, tuitaire

5. Marga, graduada en ciències de l'activitat física i de l’esport

6. Cinta Arasa, politòloga

7. Dolors Boatella, promotora creativa

8. Xavi Noriguis, tuitaire

Des del dia abans de l’1-O fins avui he dit el següent:

-La policia no retirarà urnes

-No imputaran a ningú

-No fotran ningú a la presó

-No aplicaran el 155

-La justícia belga lliurarà Puigdemont a l’Estat.



No és broma.